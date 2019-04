Mutmaßlicher Frauenmörder aus Düsseldorf-Friedrichstadt : Verteidiger äußert Zweifel an Schuldfähigkeit von Ali S.

Verteidiger äußert Zweifel an Schuldfähigkeit von Ali S.

Der Tatort an der Bachstraße. Foto: Fotos: Wulf Kannegießer, Polizei Düsseldorf | Montage: Schnettler

Düsseldorf Im Prozess gegen den mutmaßlichen Frauenmörder Ali S. hat der Verteidiger die Schuldfähigkeit des Angeklagten in Zweifel gezogen. Ihm wird vorgeworfen, eine 36-Jährige in Düsseldorf auf offener Straße erstochen zu haben.

Am Dienstag beantragte er, mehrere Zeugen zu hören, die Hinweise auf eine „seelische Abartigkeit“ des 44-Jährigen geben könnten. Der psychiatrische Gutachter des Verfahrens hatte zwar eine Depression des Angeklagten nicht ausgeschlossen, ihn aber dennoch als voll schuldfähig eingestuft.

Einige Zeugen hätten bemerkt, dass der 44-Jährige in den Wochen vor der Tat Gewicht verlor, apathisch und abwesend wirkte, berichtete dagegen der Verteidiger.

Außerdem hätten Ärzte seinem Mandanten in einer früheren Diagnose eine paranoide Schizophrenie attestiert. Das Gericht will die Anträge prüfen und den Prozess am kommenden Donnerstag fortsetzen.