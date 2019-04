Unfall in Düsseldorf : Motorroller-Fahrer in Derendorf schwer verletzt

Motorroller-Fahrer in Derendorf schwer verletzt

Unfall in Düsseldorf

Düsseldorf Ein 29-Jähriger hat am Mittwochabend die Kontrolle über seinen Roller verloren. Er wurde vom Gegenverkehr erfasst. Schwer verletzt kam er ins Krankenhaus.

Der 29 Jahre alte Mann war am Mittwoch gegen 21 Uhr mit seinem Aprilia-Roller auf der Ulmenstraße in Richtung Unterrath unterwegs. Auf der regennassen Fahrbahn verlor er laut Polizei die Kontrolle über seinen Motorroller. Der Mann stürzte auf die Straße und rutschte in den Gegenverkehr.