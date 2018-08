Messerattacke in Düsseldorf: Ali Akbar Shahghaleh noch immer auf der Flucht - Fall bei „Aktenzeichen XY“ im ZDF

Getötete Frau in Düsseldorf

Düsseldorf Bislang sind zwar zahlreiche Hinweise aus der Bevölkerung eingegangen, die Düsseldorfer Polizei sucht jedoch weiter bundesweit nach dem mutmaßlichen Frauenmörder Ali Akbar Shahghaleh. Das ZDF nimmt den Fall in der Sendung „Aktenzeichen XY ...ungelöst“ auf.

Der 44-jährige Kiosk-Mitarbeiter, der am Montagmorgen in Düsseldorf auf offener Straße eine 36-jährige Frau erstochen haben soll, befindet sich noch immer auf der Flucht, sagte ein Polizeisprecher am frühen Mittwochmorgen auf Anfrage. Trotz zahlreicher Hinweise, die laut Polizei eingegangen sind, konnten die Beamten den Aufenthaltsort von Shahghaleh nicht ausfindig machen.