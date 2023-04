Nach Messerangriff in Düsseldorf „Das hat mit der Kirmes gar nichts zu tun“

Nach einem Messerangriff auf einen 18-Jährigen hat sich der Zustand des jungen Mannes gebessert. Das meldete die Polizei am Dienstag. Bei einem Streit am Montagabend wurde er mit einem Messer in die Brust gestochen, er schwebte zwischenzeitlich in Lebensgefahr und wurde notoperiert. Mittlerweile sei sein Zustand stabil. Die Polizei hat derweil einen 17-Jährigen festgenommen, der als dringend tatverdächtig gilt. Er wurde am Dienstag dem Haftrichter vorgeführt. Nach jetzigem Kenntnisstand kannten sich das Opfer und der Tatverdächtige flüchtig. Sie trafen an der Ecke Vautier- und Burgmüllerstraße am Staufenplatz aufeinander, in der Nähe der Osterkirmes. Kurz nach 18 Uhr sollen die Männer in den blutigen Streit geraten sein.