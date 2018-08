Messerangriff auf Frau in Düsseldorf auf der Bachstraße: Anwohner verfolgte Täter mit dem Fahrrad

Düsseldorf Eine Frau ist am Montagmorgen von einem Angreifer schwer verletzt worden. Sie lief blutend und um Hilfe schreiend über die Bachstraße in Düsseldorf-Friedrichstadt, wenig später starb sie im Krankenhaus. Die Polizei fahndet mit Hochdruck nach dem Täter. Ein Anwohner verfolgte den Täter mit dem Fahrrad.

Am Montagmorgen alarmierte ein Zeuge die Polizei und berichtete, dass ein Mann auf der Bachstraße eine Frau angegriffen und mit einem Messer attackiert habe. Der Täter flüchtete nach der Tat in Richtung Brunnenstraße. Die Mordkommission „MK Bach“ sei eingerichtet worden, so die Sprecherin weiter. Die Hintergründe der Tat sind noch völlig unklar.

Nach ersten Ermittlungen erhärtete sich der Verdacht, dass ein 44 Jahre alter Mann für den Tod der Frau verantwortlich sein könnte. Derzeit werde intensiv nach ihm gefahndet, so die Polizei. In seiner Wohnung an der Brunnenstraße in Bilk habe man ihn nicht angetroffen. Die Wohnung sei durchsucht worden. Dazu habe man zur Unterstützung ein Spezialeinsatzkommando (SEK) angefordert. Die Hintergründe der Tat sind noch völlig unklar.Ein Augenzeuge schilderte unserer Redaktion, dass das Opfer morgens gegen 7.30 Uhr schreiend über die Bachstraße gelaufen sei und um Hilfe gerufen habe, auch eine laute Männerstimme sei zu hören gewesen.