Verbotene Sprüche und Banner Mehrere Anzeigen nach Pro-Palästina-Demonstration in Düsseldorf

Eine Rolle spielte dabei auch die Parole „From the River to the Sea“. Kostenpflichtiger Inhalt Das Verwaltungsgericht Düsseldorf hatte erst vergangene Woche in zwei Fällen entschieden, dass die Verwendung des Spruchs strafbar war. Die Parole sei ein Ausdruck der Terrorgruppe Hamas und der durch das Bundesinnenministerium verbotenen Vereinigung Samidoun Deutschland – und damit strafbar, so das Gericht.