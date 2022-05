Prozess in Düsseldorf : Mann soll seine Frau mit 20 Messerstichen ermordet haben

Für den Mordprozess hat das Landgericht sechs Verhandlungstermine bis Mitte Juni eingeplant. Foto: dpa/Marcel Kusch

Düsseldorf Mit der 20 Zentimeter langen Klinge eines Küchenmessers soll er seiner Frau neun Stiche in die Brust sowie weitere in Rücken und Oberkörper versetzt haben. Das Opfer starb noch am Tatort, die Anklage gegen ihn lautet nun auf Mord.

Aus Rache für ihre Trennung ist eine 38-jährige Frau von ihrem Mann (40) in der gemeinsamen Wohnung im Stadtteil Düsseltal erstochen worden. Davon geht jetzt die Anklage aus, über die ab Dienstag das Schwurgericht verhandelt. Demnach habe die Frau dem Vater ihrer zwei Kinder schon Jahre zuvor angekündigt, dass sie die Ehe beenden wolle. Zudem habe sie einen neuen Partner kennen gelernt.

Mit der 20 Zentimeter langen Klinge eines Küchenmessers hat er der Frau bei einem nächtlichen Streit dann angeblich neun Stiche in die Brust sowie weitere in Rücken und Oberkörper versetzt. Das Opfer starb noch am Tatort, die Anklage gegen ihn lautet nun auf Mord.

Die Ehe des Paares, das Ende 2008 geheiratet hatte, sollte 2016 in eine Fernbeziehung umgewandelt werden. Mit beiden Töchtern und der Schwiegermutter zog die Frau damals von Armenien nach Deutschland, der Angeklagte blieb dagegen vorerst in der Heimat.

Doch schon zwei Jahre später war für die Frau klar: Das Experiment war misslungen, die Ehe gescheitert. Das habe sie laut Anklage ihrem Mann bei einem seiner Besuche in Düsseldorf auch mitgeteilt. Mehr als drei Jahre hat der 40-Jährige dennoch an ein Happy-End geglaubt – obwohl er schon 2019 erfahren haben soll, dass seine Frau frisch liiert war. Anfang November 2021 kam es darüber zwischen dem Paar offenbar zu einem nächtlichen Streit und einem Kampf mit tödlichem Ende.

In der Wohnung in Düsseltal sei der Mann mit einem Küchenmesser auf die 38-Jährige losgegangen. Mediziner stellten später erhebliche Abwehrverletzungen am linken Arm der Frau fest. Zudem traf die Messerklinge das Opfer neun Mal in die Brust sowie jeweils einmal am Rumpf und am Rücken.

Die Töchter des Paares waren zur Tatzeit in der Wohnung, sollen den Streit und den Kampf der Eltern aber nicht mitbekommen haben. Ein Notarzt traf die Frau noch lebend an, doch trotz aller medizinischen Bemühungen ist die 38-Jährige kurz danach ihren Verletzungen erlegen.

Der Mann ließ sich am Tatort widerstandslos festnehmen. Er verweigerte zunächst jede Aussage, soll danach aber bei einem psychiatrischen Gutachter viele Details zu Tatablauf und Motiv geliefert haben. Demnach habe er die Frau aus Rache getötet, weil er ihre Trennung als ungerecht empfunden habe. Hinweise darauf, dass er zur Tatzeit nicht oder nur eingeschränkt schuldfähig gewesen sein könnte, sollen bisher nicht vorliegen. Für den Mordprozess hat das Landgericht sechs Verhandlungstermine bis Mitte Juni eingeplant.

