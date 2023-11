Soll Ehefrau erstochen haben 89-Jähriger in Düsseldorf unter Mordverdacht

Er überlebte. Sein Zustand sei stabil, er liege im Krankenhaus, sei aber noch nicht ansprechbar. Zum Tatmotiv lägen noch keine Erkenntnisse vor. Seine Frau war noch am Tatort gestorben. Entdeckt habe das Verbrechen die Tochter, die am Sonntag in der Wohnung ihrer Eltern nach dem Rechten sehen wollte. Sie habe den Notruf gewählt.