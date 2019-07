Im Malkasten in Düssedorf : Dieb irrt sich in Tür und landet in Abstellkammer

In den Büros des Künstlervereins war ein Dieb auf Beutezug. Foto: Thomas Bernhard

Düsseldorf Im Malkasten an der Jacobistraße hatte ein Bürodieb schon einiges an Wertsachen zusammengetragen. Aber dann vertat er sich in der Tür.

Im Haus des Künstlervereins Malkasten haben Mitarbeiter einen Dieb festgesetzt. Der 40-Jährige war am Dienstag durch die offenen Türen zunächst ungehindert in das Gebäude an der Jacobistraße gekommen, hatte sich unbemerkt durch die Büros bewegt und unter anderem eine Umhängetasche an sich genommen.

Auf dem Flur begegnete er dann aber zwei Malkasten-Angestellten (60 und 45 Jahre), die ihn nicht nur nach der Umhängetasche, sondern auch nach der Festplatte fragen, die er unter dem Arm trug. Als er keine Antwort gab,. wollte der Malkasten-Mitarbeiter die Gegenstände an sich nehmen, wogegen sich wiederum der Dieb wehrte, den 60-Jährigen beiseite schubste und die Flucht antrat. Die nächste Tür, die er öffnete, führte ihn allerdings nicht wie gedacht ins rettende Freie – sondern in eine Abstellkammer, in der ihn die Angestellten prompt einschlossen.

Für die Polizei war der Eindringling, der bei seinem Streifzug durch die Malkasten-Büros zwei Taschen, einen Laptop und die Festplatte an sich gebracht hatte, übrigens kein Unbekannter. Der 40-Jährige hat wegen diverser Eigentumsdelikte bereits eine umfangreiche Akte.

