Zahlreiche Kräfte vor Ort Feuerwehr rückt wegen verrauchter Garage aus

(jj) Wegen einer stark verrauchten Garage ist die Feuerwehr am Montagmittag zu einem Hochhaus in Lörick ausgerückt. Ursache war offenbar ein technischer Defekt an einem Pkw, zu einem Brand kam es nicht. Zahlreiche Kräfte waren vor Ort. Verletzt wurde niemand. Um 11.42 Uhr hatte der Alarm die Leitstelle der Landeshauptstadt erreicht. Die Suche nach der Ursache der intensiven Verrauchung gestaltete sich nach Angaben der Wehr schwierig. Nachdem ein Feuer ausgeschlossen werden konnte, hatten sich Hinweise ergeben, dass ein technischer Defekt eines Pkw zu der starken Rauchentwicklung geführt hatte. Die letzten Einsatzkräfte verließen die Einsatzstelle nach knapp zwei Stunden.