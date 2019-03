Hubschraubereinsatz in Düsseldorf: Lkw-Fahrer überfährt Kollegen

Düsseldorf Der Beifahrer in einem polnischen Lkw hatte das Führerhaus verlassen und ging vor dem Lastzug her. Der Fahrer übersah ihn beim Wiederanfahren.

Mit schweren Verletzungen wurde der 47-jährige Pole vom Rettungshubschrauber in die Unfallklinik nach Duisburg gebracht. Lebensgefahr bestehe nicht, teilte die Polizei mit. Der Mann war am Mittwochmittag auf dem Parkplatz der Messe aus dem Lkw ausgestiegen, in dem er als Beifahrer unterwegs war. Als sein Kollege (55) wieder anfuhr, übersah er den 47-Jährigen, der unmittelbar vor dem Lastzug her lief. Mit dem linken Vorderrad erfasste der Lkw den Mann und überrollte ihn. Auch der Fahrer brauchte medizinische Hilfe: Er erlitt einen Schock.