Lessingsplatz in Düsseldorf: Messerstecherei mit zwei Verletzten

Zwei Verletzte nach Messerstecherei in Düsseldorf

Polizei ermittelt in Oberbilk

Düsseldorf Im Stadtteil Oberbilk ist es am Montagnachmittag zu einer gewalttätigen Auseinandersetzung gekommen: Offenbar geriet eine größere Gruppe auf dem Lessingplatz in Streit. Zwei Personen wurden verletzt.

Noch seien die Hintergründe der Tat vollkommen unklar, sagte ein Sprecher der Polizei. Bisher ist bekannt: Gegen 15.35 Uhr gerieten offenbar mehrere Personen auf dem Spielplatz auf dem Lessingplatz in Streit. Zwei Personen wurden dabei mit Messern so schwer verletzt, dass sie mit dem Notarztwagen ins Krankenhaus gebracht werden mussten. „Wie ernst die Folgen ihrer Verletzungen sind, können wir noch nicht sagen“, so der Polizeisprecher.