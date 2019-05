Polizei Düsseldorf sucht Fahrzeug : Zwei Millionen Euro teurer Ferrari GTO gestohlen

Düsseldorf Ein unbekannter Täter nutzte die Gelegenheit einer Probefahrt und klaute am Montagnachmittag einen seltenen Ferrari GTO. Das Fahrzeug hat einen Wert von über zwei Millionen Euro. Die Polizei sucht mit Fotos nach dem Wagen.

Ein Oldtimerhandel bot den Sportwagen zum Verkauf an. Gegen 12.20 Uhr am Montag erschien, wie verabredet, ein Interessent an der Adresse in Düsseldorf.