Kriminalität in Düsseldorf Polizei warnt vor Antänzern in der Altstadt

Am frühen Montagmorgen waren die beiden Jugendlichen in der Altstadt unterwegs. Der Videobeobachter konnte mehrmals sehen, wie die beiden Besucher antanzten und ablenkten. Hierbei blieb es nach jetzigem Stand bei Versuchen, bis es gegen 2.50 Uhr in der Mertensgasse unter den Augen des Videobeobachters zu einer vollendeten Tat kam.