Bilanz der Kontrollen in Düsseldorf : Mit Handy und Beifahrer auf dem E-Scooter

Bilanz der Kontrollen in Düsseldorf

Zu zweit auf dem E-Scooter über den Gehweg fahren und noch das Handy in der Hand halten, das ist gleich ein dreifacher Verstoß. (Archiv). Foto: Christoph Schroeter

Düsseldorf Bei den Kontrollen von E-Scooter- und Radfahren in der Düsseldorfer Innenstadt sind Polizei und Ordnungsamt einige Verkehrssünder ins Netz gegangen. So wurden elf Nutzer von E-Scootern erwischt, die noch einen Beifahrer auf dem Roller hatten.

Polizisten stoppten mit Unterstützung der Verkehrsüberwachung der Stadt am Donnerstagnachmittag bis in die Abendstunden hinein Fahrer der im Stadtbild bereits weit verbreiteten E-Scootern.

Auch das Verhalten von Radfahrern und E-Bike-Fahrern wurde überwacht. Die Einsatzkräfte hatten an den Kontrollschwerpunkten rund um die Kö und in der Innenstadt viel zu tun.

Insgesamt wurden 125 Personen kontrolliert. Neben aufklärenden Gesprächen verhängte die Polizei in elf Fällen Verwarngelder gegen Fahrer, die noch einen Beifahrer auf dem Scooter transportierten. Sieben E-Scooterfahrer wurden erwischt, weil sie über Gehwege oder in der Fußgängerzone fuhren. In zwei Fällen mussten die Beamten Ordnungswidrigkeitenanzeigen wegen der Nutzung von Mobiltelefonen auf dem Scooter schreiben.