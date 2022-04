Kontrolle in Düsseldorf-Wersten : Mit 128 km/h in 50er-Zone geblitzt

Mit 128 km/h in 50er-Zone geblitzt

Kontrolle in Düsseldorf-Wersten

Düsseldorf Mit 128 km/h statt der erlaubten 50 ist am Mittwochabend in Düsseldorf-Wersten ein Autofahrer geblitzt worden. Neben 800 Euro Geldbuße erwarten ihn noch weitere Strafen. Auch für einen weiteren Raser wurde es teuer.

Zwei Fahrzeugführer haben sich am Mittwochabend in Düsseldorf-Wersten als, wie die Polizei es nennt, „Spitzenraser“ hervorgetan. Die Beamten des Verkehrsdienstes kontrollierten zwischen 21.25 Uhr und 22.40 Uhr auf der Werstener Straße die Geschwindigkeit in der dortigen 50er-Zone.