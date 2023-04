Großeinsatz bei Vergiftungsfällen Kohlenmonoxidvergiftung bei einer Hochzeitsfeier

Bei einer Hochzeitsfeier im Keller eines leer stehenden Bürogebäudes am Vogelsanger Weg haben sich mehrere Dutzend Gäste eine Kohlenmonoxid-Vergiftung zugezogen. Die Hochzeitsgesellschaft hatte am Samstagabend den Rettungsdienst zunächst wegen der akuten Kreislaufprobleme eines Menschen alarmiert, teilte die Feuerwehr mit. Als aber der Kohlenmonoxid-Melder des Rettungsdienstes anschlug, wurden weitere Rettungskräfte, zum Teil auch aus anderen Städten, angefordert und die rund 150 bis 200 Hochzeitsgäste aufgefordert, das Gebäude zu verlassen. Trupps der Feuerwehr begaben sich unter Atemschutz in den Keller, in dem sich zu diesem Zeitpunkt noch zehn Personen aufhielten.