Bei einem Schulausflug Kölner Schüler mit Kreislaufproblemen in Düsseldorf

Düsseldorf · Der Bus mit Schülerinnen und Schülern aus Köln befand sich auf dem Rückweg in die Domstadt. Dann kam es bei sieben Kindern zu Kreislaufproblemen und Erbrechen. Der Bus stoppte in Düsseldorf. Die Feuerwehr rückte mit einem großen Aufgebot an.

14.05.2024 , 09:00 Uhr

Kinder sitzen mit ihrem Ranzen in einem Schulbus (Symbolbild). Foto: dpa/Peter Gercke

In einem Reisebus mit 99 Schulkindern und sieben Betreuern, der sich am Montagabend auf der Rückfahrt von Xanten nach Köln befand, ist es bei sieben Schülern zu Kreislaufproblemen und Erbrechen gekommen. Grund dafür war vermutlich der Ausfall der Klimaanlage. Die Busfahrerin reagierte schnell und steuerte den Reisebus auf den Parkplatz der Messe Düsseldorf. Von dort verständigte sie über den Notruf die Feuerwehr. Die Leitstelle schickte Einsatzkräfte mit dem Stichwort MANV (Massenanfall von Verletzten) zu dem Reisebus. Zwei Notarztwagen sowie fünf Rettungswagen und ein Löschfahrzeug sowie der Führungsdienst der Feuerwehr fuhren daraufhin zum angegebenen Einsatzort. Ein Notarzt und die Rettungswagenbesatzungen führten eine Sichtung der betroffenen Kinder durch. Einige von ihnen klagten über leichte Kreislaufprobleme sowie Erbrechen. Der Rettungsdienst brachte sieben Schulkinder in ein nahe gelegenes Krankenhaus. Die Eltern der Schüler wurden durch die Betreuer informiert. Der Reisebus setzte im Anschluss mit den restlichen Schülern seine Fahrt nach Köln fort.

