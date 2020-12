Beliebter Zeitungsladen in Düsseldorf : Kiosk an der Königsallee in Flammen

Kiosk an der Königsallee in Flammen

Beliebter Zeitungsladen in Düsseldorf

Düsseldorf In der Nacht zum Dienstag hat ein Feuer auf der Königsallee in Düsseldorf einen der beliebten Kioske zerstört. Die Brandursache ist noch unklar. Durch die starke Rauchentwicklung waren auch Teile eines angrenzenden Bürogebäudes betroffen.

Die Feuerwehr musste in der Nacht zum Dienstag auf Höhe der Hausnummer 94 zur Königsallee ausrücken. Aus bislang unbekannter Ursache war dort ein Feuer ausgebrochen und hat einen der Kioske auf der Luxus-Einkaufsstraße zerstört.

Alarmiert wurde die Feuerwehr am frühen Dienstagmorgen um kurz vor 3 Uhr von der Polizei. Als die Einsatzkräfte der Wache Hüttenstraße an der Kö eintrafen, brannte der Kiosk bereits lichterloh. Durch die starke Rauchentwicklung wurde der Bereich der Königsallee in dichten, giftigen Qualm gehüllt.