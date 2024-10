Kö-Bogen-Garage Düsseldorfer Feuerwehr löscht zwei brennende Pkw

Update | Düsseldorf · Die Feuerwehr war am frühen Freitagabend mit drei Zügen am Kö-Bogen in der Düsseldorfer Innenstadt im Einsatz. Grund war der Brand von zwei Pkw in einem Untergeschoss der Tiefgarage. Verletzt wurde niemand.

04.10.2024 , 19:07 Uhr

Mit mehreren Zügen ist die Feuerwehr am frühen Freitagabend am Kö-Bogen im Einsatz. Foto: RP/Privat

Von Jörg Janssen

Düsseldorf Die Feuerwehr war am Freitag am Kö-Bogen in der Düsseldorfer City im Einsatz. Grund für den Alarm war eine starke Rauchentwicklung im Untergeschoss der Tiefgarage des Gebäudekomplexes. „Zwei nebeneinander stehende Pkw brannten aus noch unbekannter Ursache“, sagte ein Feuerwehrsprecher am Abend. Beide Fahrzeuge (jeweils mit Verbrennermotor), in denen sich keine Insassen befanden, standen im dritten Untergeschoss. Die durch den Brand ausgelöste starke Rauchentwicklung hatte zwischenzeitlich auch auf das zweite Untergeschoss übergegriffen. „Niemand wurde verletzt, der Brand an den Fahrzeugen konnte rasch gelöscht werden“, so der Sprecher weiter. Nach Beobachtung von Passanten hatte das Feuer zumindest in einem der im Kö-Bogen befindlichen Geschäfte Räumungsalarm ausgelöst. In der Nähe des Einkaufskomplexes hatten sich unter anderem auf dem Schadowplatz einige Neugierige versammelt, um das Geschehen zu beobachten. Auch Einsatzfahrzeuge hatten dort Position bezogen. Unmittelbar nach dem Löschen begann die Feuerwehr in den Parkgeschossen mit den Entlüftungsmaßnahmen. Der Einsatz konnte noch rund zweieinhalb Stunden beendet werden. In der City kam es zu Verkehrsbehinderungen. Zur Brandursache wird weiter ermittelt.

(jj)