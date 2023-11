Nach Unfall in Düsseldorf Laternenmast auf Rheinkniebrücke muss demontiert werden

Am Samstagabend gegen 20 Uhr krachte ein Pkw auf der Rheinkniebrücke gegen einen Laternenmast. Dies bestätigte ein Sprecher der Feuerwehr. Der Unfall ereignete sich auf Höhe des Landtags in Fahrtrichtung Oberkassel. Eintreffende Rettungskräfte transportierten den leicht verletzten Fahrer in ein Krankenhaus.