Explosion in Düsseldorfer Kiosk Identität eines Brandtoten geklärt – Polizei schließt Fremdverschulden bislang aus

Es war ein Bild der Verwüstung, das sich am frühen Morgen auf der Grafenberger Allee, Ecke Lichtstraße bot. In der Nacht war ein Kiosk im Erdgeschoss des mehrstöckigen Hauses in Brand geraten, die Flammen griffen auf die darüberliegenden Wohnungen über. Bis in den zweiten Stock sind die Fensterscheiben zersprungen, Scherben und Trümmerteile liegen noch auf der Straße. Mehrere Autos sind ausgebrannt, sogar auf der gegenüberliegenden Straßenseite.