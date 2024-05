Explosion und Brand in Düsseldorf-Flingern Tödliches Feuer in Kiosk war offenbar Brandstiftung

Die Explosion hatte sich am frühen Donnerstagmorgen gegen 2.25 Uhr in dem sechsstöckigen Haus ereignet, das an der Ecke Grafenberger Allee und Lichtstraße liegt. Von dem Kiosk im Erdgeschoss hatte sich ein Feuer ausgebreitet. Die Flammen schlugen auf die darüber liegenden Wohnungen über. Zwei weitere Menschen starben. Es handelt sich um einen 18-Jährigen und um einen Mann im Alter von 55 Jahren, die beide in dem Mehrfamilienhaus lebten, teilten die Ermittlungsbehörden mit. Der 18-Jährige wurde leblos im Treppenhaus gefunden, der 55-Jährige lag laut Staatsanwaltschaft tot in seiner Wohnung. Nach dem ersten Befund sind die beiden Männer an den Folgen einer Rauchvergiftung gestorben.