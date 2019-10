Kfz-Diebstähle nehmen zu : Autoknacker schlagen bevorzugt in Düsseldorf zu

Autoknacker schlagen bevorzugt in Düsseldorf zu

Düsseldorf Riesige SUV und chromglänzende Luxuslimousinen gefallen nicht nur ihren stolzen Besitzern - sie ziehen auch Langfinger an. In Düsseldorf hat die Zahl der Diebstähle gegen den NRW-Landestrend zugelegt.

In Nordrhein-Westfalen sind 2018 weniger Autos gestohlen worden als im Vorjahr - in der Landeshauptstadt Düsseldorf schlugen die Diebe gegen den Landestrend aber deutlich häufiger zu. Das geht aus der am Donnerstag veröffentlichten Jahresbilanz der Deutschen Versicherungswirtschaft hervor.