Jeckes Urteil in Düsseldorf : Dompteur darf Einhorn im Karneval pieksen

Düsseldorf Im Straßenkarneval setzte ein Jeck in Düsseldorf den Dompteurstab seines Kostüms gegen ein weibliches Einhorn ein. Die Frau zeigte ihn wegen sexueller Belästigung an. Ein Richter sah das anders.

Angezeigt hatte ihn eine 25-Jährige, sie war im vergangenen Jahr als Einhorn verkleidet am Karnevalssonntag in der Altstadt vom Angeklagten (der als Dompteur kostümiert war) mit einem Dompteur-Stab aus Plastik gegen ihre Kehrseite gestupst worden. Sie fasste das als Vorgang in eindeutig „sexuell bestimmter Weise“ auf und wandte sich an die Polizei. Der Student aber fühlte sich missverstanden, lehnte zunächst sogar die Einstellung des Verfahrens gegen 250 Euro ab. Und zuletzt kam er ungeschoren davon.