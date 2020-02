Stürmisches Altweiber-Wetter : Sturmwarnung für Düsseldorf – Karneval in der Altstadt wird unterbrochen

Düsseldorf In der Düsseldorfer Altstadt soll der Veranstaltungsbetrieb an Altweiber wegen einer Sturmwarnung unterbrochen werden. Ab 19.45 Uhr startet die Unterbrechung. Wie lange sie dauert, hängt von der Wetterlage ab.

Die Veranstalter rechneten am Abend mit einer Unterbrechung von einer bis eineinhalb Stunden. Die Dauer der Unterbrechung hängt laut Sven Gerling, Leiter für Organisation und Sicherheit des CC, von der weiteren Entwicklung der Wetterlage ab. „Nach dem Durchzug der Kaltfront von Tief ‚Wiltrud‘ werden wir den Veranstaltungsbetrieb wieder aufnehmen“, so Gerling. Das CC will die weiteren Entwicklungen per Durchsagen und über die sozialen Medien bekanntgegeben.