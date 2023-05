Attacke auch gegen Polizisten Jugendliche prügeln sich im Düsseldorfer Hauptbahnhof

Insgesamt 25 Jugendliche waren an einer Prügelei im Düsseldorfer Hauptbahnhof beteiligt. In der Nacht zu Sonntag attackierten sich zwei Gruppen gegenseitig mit Tritten und Schlägen, wie die Polizei am Dienstag mitteilte. Als die Beamten einschritten, richtete sich die Gewalt auch gegen sie.