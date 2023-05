Düsseldorf Ermittlungen gegen Polizistin nach Einsatz am Japan-Tag

Ein Mann in der Altstadt war einem Team der Polizei mehrfach als Störer aufgefallen, heißt es von der Polizei. An Platzverweise habe er sich nicht gehalten, darum habe die Polizei ihn schließlich in Gewahrsam genommen. Der Mann habe Widerstand geleistet. Danach soll die Polizistin, so der Verdacht, den Mann mit der flachen Hand geschlagen haben. Andere Polizeibeamte hätten das beobachtet und sofort gemeldet.