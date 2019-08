Interview mit einem Überfall-Opfer : „Ich hatte mit meinem Leben abgeschlossen“

Jens Strucks am Tatort. Hier wurde er 2016 drei Stunden lang festgehalten und beraubt. Foto: Anne Orthen (ort)

Düsseldorf Mit dem Messer bedroht, geschlagen, ausgeraubt, halbnackt gefesselt - Student Jens Strucks (25) machte bei einem Überfall vor drei Jahren die Hölle durch. Uns hat er erzählt, wie er die Geschehnisse verarbeitete - und wie er heute auf Taten wie die aus dem Hofgarten schaut.

Jens Strucks ist 25 Jahre alt. Vor drei Jahren wurde er Opfer eines Überfalls. Auf dem Heimweg von der Rheinkirmes wurde er von drei Tätern mit einem Messer bedroht, ausgeraubt und halbnackt gefesselt im Gebüsch zurückgelassen. Zwei der drei jungen Männer wurden Anfang 2017 wegen erpresserischen Menschenraubs und schweren Raubs zu acht und fünfeinhalb Jahren Haft verurteilt. In unserem Düsseldorf-Podcast „Rheinpegel“ hat Jens Strucks den Moderatoren Arne Lieb und Helene Pawlitzki erzählt, wie die Tat ihn verändert hat. Hier lesen Sie einen Auszug aus dem Gespräch.

Jens Strucks, Ihnen ist etwas passiert, was nicht viele Menschen erleben müssen: Sie sind überfallen worden. Erzählen Sie uns davon.

Jens Strucks Es war der letzte Samstag der Rheinkirmes im Juli 2016. Ich war mit Freunden dort und habe mich mit dem Rad auf dem Heimweg gemacht. Mir kamen drei Typen entgegen – so ging die ganze Misere los.

Was haben Sie in diesem Moment gedacht?

Strucks Ich habe relativ früh gedacht: Jetzt bin ich in einer richtigen Scheiß-Situation. Danach waren alle möglichen Gedanken einfach nur noch ausgeschaltet, es war ein Überlebenskampf. Ich wollte einfach nur noch raus aus der Situation.

Wie begann der Überfall?

Strucks Der feine Herr, der mehr oder weniger der Haupttäter war, hat mich gefragt, ob ich Feuer hätte. Und dann habe ich gesehen, dass der ein Messer hat und nicht allein ist. Die haben mir von hinten den Mund zugehalten. Dann kam der mit dem Messer zu mir und hat mir mit der linken Hand den Mund zugehalten, mit der rechten das Messer am Hals gehabt. So nach dem Motto: Jetzt kommst du mal schön mit. Und dann sind wir zu dritt zu einem abgelegenen Baum gelaufen.

Das muss alles sehr schnell gegangen sein.

Strucks Es waren keine 15 Minuten von dem Moment, in dem ich das Rad aufgeschlossen habe, bis zu dem Moment, wo ich dann praktisch an dem Baum da saß.

Was ist dann passiert?

Strucks Die Tat hat ungefähr drei Stunden gedauert. Der Haupttäter ist die ganze Zeit bei mir geblieben und die anderen beiden haben mein Handy an sich genommen und mein Portemonnaie durchwühlt, dann die EC-Karte von der Sparkasse gefunden. Da war der Plan schnell klar: Wir gucken mal, ob wir die PIN von der Sparkasse aus dem rausholen und laufen dann schön zur Sparkasse.

Welchen Eindruck hatten Sie von den Tätern?

Strucks Der Haupttäter machte auf mich auf jeden Fall den Eindruck, als wäre es nicht das erste Mal. Er war sehr strukturiert, sehr klar in seinen Aussagen. Eine gewisse Aggressivität war mit dabei. Da war mir eigentlich schon relativ klar: Mit dem brauchst du nicht versuchen zu verhandeln. Du machst genau das, was der haben will, und versuchst, da heil rauszukommen.

Sprachen die Täter Deutsch?

Strucks Zwei der Täter kommen aus Serbien, einer aus Somalia. Die drei sind allesamt Asylbewerber gewesen. Der Haupttäter war Serbe, er sprach kein einwandfreies Deutsch, aber man konnte ihn sehr gut verstehen. Ein Täter konnte gar kein Deutsch, der andere ein bisschen. Sie haben sich zunächst auf Deutsch verständigt und sind dann ins Englische gewechselt, bis sie gemerkt haben, dass ich auch Englisch kann. Dann haben sie wieder die Sprache gewechselt.

Wieso hat die Tat drei Stunden gedauert?

Strucks Die beiden Täter sind zur Sparkassenfiliale auf der Luegallee gelaufen, das hat mit Hin- und Rückweg etwa 45 Minuten gedauert. Ich hatte aber kurz vorher die PIN gewechselt und hatte den nicht mehr richtig im Kopf. In der Panik habe ich einen Zahlendreher eingebaut. Also sind die losgelaufen mit der falschen PIN. Als sie zurückkamen, gab es ein paar auf die Mütze.

Was heißt das?

Strucks Ich habe mehrere Schläge und Tritte in Richtung Kopf und Brustbereich bekommen, sodass auch mehrere Hämatome entstanden sind. Dann haben sie sich auf Englisch beraten: Okay, wollen wir ihn jetzt umbringen oder nicht? Was machen wir mit dem? Ich habe auf Englisch gebeten, dass sie mir noch eine zweite Chance geben, weil ich aus Versehen einen Zahlendreher eingebaut hätte. Dementsprechend sind sie mit dem neuen PIN noch mal los, das hat dann funktioniert. Als sie dann wiederkamen, waren sie sehr ruhig und sehr abgeklärt. Ich dachte: Okay, hast du vielleicht doch noch mal die falsche PIN gesagt? Kann es sein, dass sie jetzt mehr oder weniger alles dafür vorbereiten, dass du hier jetzt mit deinem Leben abschließen kannst? Und ich habe mit dem Leben auch abgeschlossen. Mein Gefühl war: Okay, das war’s jetzt.

Und?

Strucks Ich musste mich dann ausziehen. In der Hauptverhandlung kam heraus, dass sie all das, was sie berührt haben, runter zum Rhein gebracht haben, um es zu waschen. Dann wurde ich mit meinen Anziehsachen gefesselt und sie sind abgezogen.

Was haben die Täter erbeutet?

Strucks Das Handy plus 330 Euro vom Konto plus das, was ich an Geld hatte. Insgesamt war alles 700 Euro wert.

Sind denn irgendwelche Leute vorbeigekommen in dieser Zeit?

Strucks Nein. Im Nachhinein hat sich herausgestellt, dass etwa 150 Meter weiter eine ganze Gruppe am Rhein gefeiert hat. Man hat die aber nicht gehört. Selbst wenn Leute vorbeigekommen wären – wo wir waren, war es stockdunkel.

Wer hat Sie gefunden?

Strucks Tatsächlich die Gruppe, die da am Rhein war. Die sind zwanzig Meter an mir vorbeigelaufen und ich konnte auf mich aufmerksam machen. Die haben dann die Polizei gerufen.

Im Film ist das ein Moment der Erleichterung, wenn das Blaulicht um die Ecke kommt.

Strucks Ja, genau so hat es sich für mich auch angefühlt. Ich dachte: Gott sei Dank ist jetzt jemand da. Zum Glück kann mir jetzt geholfen werden.

Sie waren dann am gleichen Abend im Krankenhaus, sind vernommen worden. Wie haben Sie sich gefühlt?

Strucks In der ersten Nacht wollte ich irgendwann einfach nur schlafen. Die ersten Tage danach konnte ich nicht richtig begreifen, was passiert ist. Man kann es gar nicht glauben. Im Oktober wurden die Täter gefasst – sie hatten mein Handy verwendet. Der Beginn der Hauptverhandlung war im Januar 2017.

Damals haben Sie öffentlich gemacht, dass Sie das Opfer sind.

Strucks Es war mir irgendwie ein Bedürfnis. Ich dachte, es ist besser darüber zu sprechen und dann vielleicht auch Fragen zu bekommen, auf die man antworten kann.

Man merkte Ihrem Text damals an, dass es Ihnen nicht gut geht.

Strucks Ja. Bis zum November war alles relativ unverändert gewesen. Warum mein Zustand sich dann veränderte, weiß ich gar nicht. Vielleicht, weil ich wusste, zwei von dreien sind geschnappt worden, dementsprechend wird es jetzt auch bald einen Prozess geben. Ich werde mich damit auseinandersetzen müssen. Und der Beginn der dunklen Jahreszeit hat sicher auch etwas damit zu tun gehabt.

Wieso?

Strucks Man fährt im Dunkeln von der Uni zurück und hat seine Augen überall: Kann da was lauern? Oder da? Das ist eine Belastung, die man den ganzen Tag mit sich herumschleppt.

Was waren die Folgen?

Strucks Ich hatte über eineinhalb Jahre acht depressive Schübe. Der psychologisch korrekte Ausdruck ist posttraumatische Störung. Bei mir war ein beherrschendes Symptom Selbstbemitleidung. Ich fand mich selbst eklig. Das war meine Art, mit der Situation umzugehen.

Wie hat sich das im Alltag ausgedrückt?

Strucks Ich bin teilweise zwei Wochen lang nicht aus dem Bett gekommen und nicht zur Uni gefahren. Man ist total motivationslos. Ich war Jugendtrainer einer Mädchen-Handballmannschaft. Die waren mir eigentlich hoch und heilig, ich habe das Team selbst aufgebaut. Selbst das hat mir aber keinen Spaß mehr gemacht. Es war mühsam, dorthin zu fahren.

Wie schnell sind Sie darauf gekommen, sich Hilfe zu suchen?

Strucks Das hat ein bisschen gedauert. Ich bin eher der Typ, der erst mal in sich hineinhorcht und selbst erst mal schaut, wie er mit der Situation klar kommt. Grob einen Monat nach Beginn der ersten Depression habe ich den Kontakt zu einer Psychologin gesucht.

Wann kam der Wendepunkt?

Strucks Irgendwann war der Leidensdruck so groß. Ich hatte zwei Möglichkeiten: Ich mache den Deckel drauf und gut ist. Oder ich hole mir mein Leben zurück.

Was heißt das?

Strucks Ich habe mir aktiv Ziele gesteckt. Ich wollte wieder in Bewegung kommen. Ich wollte wieder fünf Kilometer volles Tempo laufen können. Ich habe wieder aktiv Handball gespielt. Ich wollte meine Facebookseite mit dem Düsseldorf-Wetterbericht wieder aktiver betreiben. Ich habe eine Reise gemacht. Und ich bin umgezogen.

Wie hat Sie die Krise verändert?

Strucks Das klassische Beispiel sind ja Menschen, die eine Krebsdiagnose bekommen und bei denen man dann den Eindruck hat, sie machen nur noch, worauf sie Lust haben - leben praktisch jeden Tag, als wäre es ihr letzter Tag. So in etwa hat sich das bei mir auch tatsächlich entwickelt. Zwar nicht so ganz extrem, aber Freunde, die ich damals hatte, hab ich jetzt nicht mehr unbedingt, weil die nicht damit klar gekommen sind, was mir passiert ist - dafür habe ich jetzt neue Freunde gefunden. Und die Familie ist ein Stück weit näher zusammengerückt. Mein Blick auf die Dinge hat sich geändert. Und ich habe mir abgewöhnt, mit so vielen Zweifeln durch die Gegend zu laufen.

Wenn Sie Nachrichten hören wie die Tat von Pfingsten, als eine Frau im Hofgarten vergewaltigt wurde, was denken Sie dann?

Strucks Lange Zeit habe ich solche Geschichten gemieden. Inzwischen kann ich sie einigermaßen objektiv betrachten. Gerade dieser Fall hat aber viel in mir ausgelöst, muss ich ehrlich gestehen. Vielleicht weil es gewisse Parallelen zu meiner Geschichte gibt. Ich habe darüber nachgedacht, dass diese Frau komplett aus ihrem Leben gerissen wird.

Bewegen Sie sich anders durch die Stadt?

Info Vergewaltigung im Hofgarten vor Pfingsten Der Fall In der Nacht zu Pfingstsamstag wurde eine 51 Jahre alte Wuppertalerin nach dem Besuch einer Altstadt-Diskothek im Hofgarten von einem oder mehreren Tätern vergewaltigt. Offenbar wurde sie von einer Frau in den Park geführt, die ihr Hilfe angeboten hatte. Die Ermittlungen Bislang gibt es keine neuen Erkennisse in dem Fall. Nach der Frau und dem oder den Tätern wird gefahndet. Die Auswertung von DNA-Spuren blieb bislang erfolglos.

Strucks Ich fahre nur noch in absoluten Notfällen nachts allein mit dem Fahrrad nach Hause. Wenn es mir doch passiert, ist das nicht so cool – ich bin dann froh, wenn ich zu Hause bin. Das Gefühl wird mich nicht verlassen, davon bin ich fest überzeugt.

Wo ziehen wir die Grenze zwischen Angst und Unbeschwertheit?

Strucks Man sollte sich nicht irre machen – wir genießen hier Lebensfreude und Freiheit, die wir uns nicht nehmen lassen dürfen. Aber man sollte auch nicht komplett naiv durch die Gegend laufen.

Schauen Sie anders auf die Frage, was gegen Verbrechen getan werden sollte?