Obduktionsergebnis steht fest : Obdachloser stirbt in Düsseldorf an Unterkühlung und Covid-19

Obdachloser stirbt in Düsseldorf an Unterkühlung und Covid-19

An diesem Platz an der Witzelstraße in Bilk schlief laut Fiftyfifty der Obdachlose Rudolf, der kürzlich verstarb. Foto: Fiftyfifty

Düsseldorf Nach einer schweren Lungenentzündung starb ein 72-jähriger Obdachlose in Düsseldorf. Nun steht das Obduktionsergebnis fest. Der Mann war außerdem an Covid-19 erkrankt.

Der vermutlich erste Kältetote der Wintersaison in Nordrhein-Westfalen ist in Düsseldorf bereits Ende November an einer Kombination aus Unterkühlung und Covid-19 gestorben. Das hat die Obduktion der Leiche des Obdachlosen ergeben, wie die Staatsanwaltschaft am Dienstag auf Anfrage mitteilte.