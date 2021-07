Heyestraße in Düsseldorf-Gerresheim : Polizei muss feiernde Italiener stoppen

Jubelnde Italiener in Rom. Auch in Düsseldorf wurde kräftig gefeiert. Foto: dpa/Alessandra Tarantino

Düsseldorf Dass in Düsseldorf-Gerresheim - und dort speziell rund um die Heyestraße - viele Italiener wohnen, ist kein Geheimnis. Und so kann es nicht verwundern, dass dort am Mittwochabend nach dem gewonnenen EM-Halbfinale kräftig gefeiert wurde. Polizei und OSD mussten anrücken.

„Italia, Italia, Italia!!!“-Rufe hallten am Mittwochabend durch die Heyestraße in Gerresheim, Bengalos wurden abgebrannt, Rakten in den Himmel geschossen. Nach dem EM-Halbfinalsieg der Italiner gegen Spanien gab es dort kein Halten mehr. Es wurde dermaßen heftig gefeiert, dass Polizei und OSD anrücken mussten.

„Aufgrund einer Beschwerde wegen Verstößen gegen die Coronaschutzverordnung in einem Betrieb auf der Heyestraße fuhren OSD-Kräfte nach Gerresheim“, sagte ein Sprecher der Stadt. Vor Ort habe man dann eine große Menschenansammlung festgestellt. Der OSD ließ bei vier Gastronomiebetrieben jeweils die Terrasse einräumen und untersagte in drei Fällen den weiteren Getränkeausschank.

„Die Durchfahrt auf der Heyestraße war durch die hohe Besucherzahl nicht mehr möglich“, sagte der Sprecher. Man habe daraufhin die Polizei hinzugezogen, um den Straßenabschnitt zu sperren.

Von „ausufernden Jubelszenen“ auf der Heyestraße spricht die Polizei. „Vereinzelt wurde Pyrotechnik gezündet, auch Flaschen wurden geworfen. Verletzt wurde dabei aber niemand“, sagte ein Polizeisprecher. „Wir mussten während der Jubelfeier die Heyestraße ab 22.40 Uhr sperren.“ Zusätzlich habe man das Ordnungsamt bei der Schließung der Außengastronomie unterstützt.

Mit mehreren Dutzend Einsatzkräften beruhigten Ordnungsamt und Polizei gemeinsam die Situation. Nach der Schließung der Außengastronomie habe sich das Publikum zügig entfernt. „Die Situation vor Ort war dann schnell unter Kontrolle“, sagte der Sprecher.

Während des polizeilichen Einsatzes wurde ein Streifenwagen beschädigt. Vereinzelt wurden die Einsatzkräfte auch beleidigt. Entsprechende Ermittlungsverfahren wurden eingeleitet.

(csr)