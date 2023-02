Hauptbahnhof Düsseldorf Exhibitionist belästigt junge Frau im Zug - Festnahme

In einem Regionalexpress der Linie 6 auf der Fahrt von Mülheim an der Ruhr nach Köln hat ein 64-Jähriger am Donnerstag eine 25-jährige Bahnreisende belästigt. Die Frau zeigte den Vorfall in Köln an. Bundespolizisten stellten den Mann daraufhin am Düsseldorfer Hauptbahnhof. Gegen den Tatverdächtigen, der wegen ähnlicher Delikte bereits in Erscheinung getreten ist, wurde ein Strafverfahren eingeleitet.