Hauptbahnhof Düsseldorf Wildpinkler fällt vor einfahrender Bahn ins Gleisbett

Der Triebfahrzeugführer des RE10 sah schon bei Anfahrt in den Bahnhof eine schwankende Silhouette an der Bahnsteigkante. Er beobachtete die Situation und leitete eine Schnellbremsung ein. Der Zug kam zum Stehen, als der Mann kurz vor ihm ins Gleisbett fiel. Der Zugführer informierte die Bundespolizei, verließ seinen Zug, half dem 49-Jährigen auf den Bahnsteig zurück und übergab ihn an die Beamten der Bundespolizei.