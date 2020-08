Hauptbahnhof Düsseldorf : Mann besetzt Kran auf Baustelle auch am Freitag noch

Foto: Christoph Schroeter 10 Bilder Mann besetzt Kran am Hauptbahnhof Düsseldorf

Düsseldorf Ein laut Polizei geistig verwirrter Mann ist am Donnerstagmorgen auf einen Kran an einer Baustelle am Düsseldorfer Hauptbahnhof geklettert. Er ist bereits bekannt für Aktionen dieser Art - und beweist eine ziemliche Ausdauer.

Der Mann ist am Donnerstag gegen 7.40 Uhr auf den Kran geklettert, wie Polizeisprecher Henrik Welp am Einsatzort sagte. Er sitze in der Kabine des Krans und stelle keinerlei Forderungen.

„Der Mann kommt aus Münster und ist für Aktionen dieser Art bekannt“, sagte Welp. In seiner Heimatstadt sei er schon mehrfach auf Kräne geklettert. „Er versucht einfach, Aufmerksamkeit zu erregen.“

Polizei und Feuerwehr waren mit einem Großaufgebot am Konrad-Adenauer-Platz im Einsatz. Wegen der Aktion musste die Baustelle direkt neben dem Hauptbahnhof am Donnerstag zeitweise stillgelegt werden, am Nachmittag wurden die Arbeiten dort aber wieder aufgenommen.

Auch am Freitagmorgen ist der Mann noch immer nicht vom Kran heruntergestiegen. Wie ein Polizeisprecher bestätigte, sitzt der Mann noch immer dort oben: „In Münster hat er einmal zweieinhalb Tage ausgehalten.“

Die Polizei beobachtet den Kran und seinen Besetzer, bislang gebe es aber keinen Anlass zu einem aufwändigen Eingreifen, heißt es, da von dem Besetzer keine Gefährdung für ihn selbst oder andere ausgehe. Man erwarte, dass er den Kran früher oder später von selbst wieder verlasse.

(csr)