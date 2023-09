Hauptbahnhof Düsseldorf Jugendliche prügeln sich - 17-Jährige greift Polizei an

Ein 18-Jähriger und eine 17-Jährige befanden sich in einer verbalen Auseinandersetzung mit einem 19-jährigen jungen Mann. Die Situation eskalierte und der 19-Jährige schlug dem 18-Jährigen eine Glasflasche auf den Kopf. Die Beteiligten liefen in Richtung Innenstadt. Eine Streife der Bundespolizei folgte der Gruppe und stellte sie am Stresemannplatz.