Düsseldorfer Hauptbahnhof : Polizei identifiziert nach Massenprügelei zehn Beteiligte

Düsseldorf Nach einer Massenschlägerei am Düsseldorfer Hauptbahnhof hat die Polizei zehn mutmaßlich Beteiligte identifiziert. Sie sind zwischen 13 und 18 Jahre alt.

Die Gruppe steht im Verdacht, an einer Massenschlägerei am Freitagabend gegen 19.30 Uhr am Bertha-von-Suttner-Platz beteiligt gewesen zu sein. Zwei Gruppen waren aneinandergeraten, die eine etwa 20 Personen stark, in der anderen sollen sich etwa acht Menschen befunden haben. Es kam zur Schlägerei, auch Stahlketten und ein Radschloss sollen dabei eingesetzt worden sein. Augenzeugen sprechen von chaotischen Szenen, Menschen seien geflüchtet.