Feuerwehreinsätze am Wochenende Hauptbahnhof Düsseldorf nach Feuer evakuiert

Düsseldorf · Nicht nur zur Rettung in Not geratener Schwimmer im Rhein wurde die Feuerwehr am Wochenende gerufen. Am Sonntag musste wegen eines Brandes der Hauptbahnhof evakuiert werden und ein Auto war in eine frisch betonierte Fläche gefahren und stecken geblieben.

27.05.2024 , 09:25 Uhr

Der Düsseldorfer Hauptbanhof. (Archiv) Foto: Christoph Schroeter

In der Nacht von Samstag auf Sonntag erreichte ein Notruf aus dem Düsseldorfer Hauptbahnhof die Leitstelle der Feuerwehr. In einer Unterführung brannte ein Einkaufswagen mit Unrat. Das Feuer konnte schnell gelöscht werden. Da sich der Rauch jedoch bereits in weitere Bereiche des Hauptbahnhofes ausgebreitet hatte, wurde der Bahnhof um kurz nach 2 Uhr komplett evakuiert und alle Zugänge gesperrt. Der Zugverkehr der Deutschen Bahn und der Rheinbahn musste nicht eingestellt werden, allerdings entfiel der Halt der Züge am Hauptbahnhof für rund 30 Minuten während des Einsatzes. Menschen wurden durch den Brand und die Verrauchung des Bahnhofs nicht verletzt. Um 5.39 Uhr wurde die Feuerwehr zu einer Personenrettung in die Witzelstraße in Bilk alarmiert. Ein Auto war von der Straße abgekommen und in ein frisch betoniertes Gleisbett einer Straßenbahnbaustelle eingesunken. Die zwei Insassen wurden unverletzt von der Feuerwehr aus dem Fahrzeug befreit. Am Sonntagnachmittag meldete eine Anruferin Brandgeruch in Ihrer Wohnung und im Keller eines Wohn- und Geschäftsgebäudes an der Friedrichstraße. Vor Ort stellten die Einsatzkräfte fest, dass es sich um einen Brand in einem Geschäft im Erdgeschoss des Hauses handelte. Ein Löschtrupp ging mit einem Strahlrohr in das Ladenlokal vor, ein weiterer Trupp kontrolliere den Treppenraum. Da der Treppenraum im Erdgeschoss leicht verraucht war, wurden die Bewohner angewiesen die Türen geschlossen zu halten und die Wohnung nicht zu verlassen. Die Anruferin wurde durch den Rettungsdienst untersucht und konnte mit ihrer Katze unverletzt entlassen werden. Um kurz nach 17 Uhr war das Feuer gelöscht. Der betroffene Bereich wurde mit einer Wärmebildkamera kontrolliert und umfangreiche Lüftungsmaßnahmen durchgeführt. Es wurde niemand verletzt. Einen größeren Einsatz hatte die Feuerwehr am Sonntagnachmittag am Rheinufer. Mehrere Menschen waren von der Strömung des Flusses mitgerissen worden. Eine Frau wurde lebensgefährlich verletzt, ihr Mann konnte noch nicht gefunden werden.

(csr)