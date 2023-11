Hauptbahnhof Düsseldorf Mann richtet Waffe auf Reisende

Mehrere Einsatzkräfte eilten in den Hauptbahnhof, um den Tatverdächtigen zu stellen. Mitarbeiter der DB Sicherheit hatten den Mann bereits gefasst und übergaben ihn an die Bundespolizei. Einer sofort veranlassten Videoauswertung konnte entnommen werden, dass der 20-jährige Mann die Waffe in der rechten Hand führte und mehrfach auf Reisende richtete. In einem Drogeriemarkt bedrohte er ebenfalls Kunden.