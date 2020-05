Hauptbahnhof Düsseldorf : Mann mit drei Haftbefehlen festgenommen

Gleise und Bahnsteige am Hauptbahnhof Düsseldorf. Foto: Bretz, Andreas (abr)

Düsseldorf Gleich mit drei Haftbefehlen wurde ein Mann gesucht, den Beamte der Bundespolizei am Mittwoch im Hauptbahnhof Düsseldorf aufgegriffen haben. Jetzt muss er für 512 Tage ins Gefängnis.

Der 45-Jährige gab bei seiner Überprüfung am Mittwochabend an, keinen Ausweis mit sich zu führen. Er machte zudem widersprüchliche Angaben. Die Beamten brachten den Mann daraufhin für eine Identitätsfeststellung auf die Wache am Hauptbahnhof.