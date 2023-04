Hauptbahnhof Düsseldorf Unbekannter belästigt Frau im Aufzug

Düsseldorf · Ein junge Frau ist am Wochenende in einem Aufzug am Düsseldorfer Hauptbahnhof von einem Unbekannten sexuell belästigt worden. Die Bundespolizei fahndet nach dem Täter. Ein Strafverfahren wurde eingeleitet.

24.04.2023, 13:17 Uhr

Die Wache der Bundespolizei am Düsseldorfer Hauptbahnhof. Foto: Christoph Schroeter

Eine 26-jährige Frau ist im Düsseldorfer Hauptbahnhof am Sonntagmittag (23. April) um 12.20 Uhr durch einen unbekannten Mann sexuell belästigt worden. Sie wies ihn ab und suchte die Wache der Bundespolizei auf. Nach dem Tatverdächtigen wurde gefahndet, allerdings konnten die Beamten den Mann nicht antreffen. Die Frau erschien auf der Dienststelle der Bundespolizei am Hauptbahnhof und berichtete, dass sie sich mit ihrem Kind im Kinderwagen auf der Suche nach einem Aufzug befand. Ein Unbekannter bot seine Hilfe an, zeigte der jungen Frau den Weg zu einem Fahrstuhl und fuhr direkt mit. Im Aufzug umarmte der Unbekannte die Geschädigte, fasste ihr an die Brust und versuchte, sie zu küssen. Sie schubste ihn weg und begab sich direkt zur Bundespolizei. Auf dem Weg dorthin versuchte sich der Tatverdächtige bei der 26-Jährigen zu entschuldigen und ließ danach von ihr ab. Eine Videoauswertung bestätigte die beschriebene Situation. Eine Nahbereichsfahndung nach dem übergriffigen Mann verlief erfolglos. Die Beamten der Bundespolizei leiteten ein Strafverfahren wegen sexueller Belästigung gegen den unbekannten Tatverdächtigen ein.

(csr)