Hauptbahnhof Düsseldorf Mann bedroht Zivilpolizisten mit Messer

Düsseldorf · Wenn man sich im Düsseldorfer Hauptbahnhof mit einem Reisenden anlegen will, dann sollte man sich dafür doch keinen Bundespolizisten aussuchen. Auch wenn der in diesem Fall nicht so leicht zu erkennen war.

13.10.2023, 15:22 Uhr

Blick in den Düsseldorfer Hauptbahnhof. (Archiv) Foto: Bretz, Andreas (abr)

Mit einem Messer hat ein Mann im Düsseldorfer Hauptbahnhof einen Reisenden bedroht. Der stellte sich dann jedoch als als Bundespolizist heraus. Am Freitagmorgen kam es zu der Auseinandersetzung zwischen einem 46-Jährigen und dem Bundespolizisten, der in ziviler Kleidung unterwegs war. Der Mann zog ein Messer und drohte dem Beamten. Als er sich als Polizist auswies und sein Reizstoffsprühgerät zog, ließ der Tatverdächtige das Messer fallen. Ein Strafverfahren wurde eingeleitet. Der Bundespolizist befand sich im RE13 und wollte diesen im Düsseldorfer Hauptbahnhof verlassen. Allerdings war dies nicht möglich, weil der 46-Jährige den Ausgang versperrte. Auf Nachfrage, ob er nicht Platz machen könne, reagierte der Mann aggressiv, zog ein Cuttermesser und fragte den Beamten, was er von ihm wolle? Er würde ihm gleich den Kopf abschneiden. Erst nachdem der Bundespolizist seinen Dienstausweis vorzeigte und sein Reizstoffsprühgerät gegen den Tatverdächtigen richtete, ließ der Mann von ihm ab und das Messer fallen. Weitere Beamte schritten ein und stellten das Messer sicher. Gegen den Mann wird nun wegen Bedrohung ermittelt. Er wurde vor Ort entlassen.

(csr)