Hauptbahnhof Düsseldorf​: Frau würgt Drogeriemitarbeiterin - Festnahme​

Düsseldorf Die Kundin eines Drogeriemarktes im Düsseldorfer Hauptbahnhof hat eine Mitarbeiterin angegriffen. Sie war dabei erwischt worden, wie sie offenbar mehrere Kosmetikartikel stehlen wollte.

Eine Frau hat in einem Drogeriemarkt im Düsseldorfer Hauptbahnhof offenbar versucht, mehrere Kosmetikartikel zu entwenden. Als sie aufgehalten wurde, griff sie die Mitarbeiterin der Filiale an. Bundespolizisten nahmen die 28-Jährige vorläufig fest.

Die Frau wurde dabei beobachtet, wie sie Kosmetikartikel in ihre Umhängetasche steckte und das Geschäft verließ, ohne die Ware zu bezahlen. Eine Mitarbeiterin sprach die junge Frau an und versuchte, sie bis zum Eintreffen der Bundespolizei aufzuhalten. Daraufhin griff die Verdächtige der 50-Jährigen an den Hals und würgte sie. Zeugen eilten hinzu, trennten die Angreiferin von der Mitarbeiterin und fixierten die aggressive Frau am Boden.