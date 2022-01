Hauptbahnhof Düsseldorf : Einhandmesser und Schlagring bei Kontrolle aufgefunden

Düsseldorf Ein Schlagring und ein Einhandmesser wurden bei zwei jungen Männern im Düsseldorfer Hauptbahnhof entdeckt. Gegen einen von ihnen wurde ein Strafverfahren eingeleitet.

Laut rufend liefen die jungen Männer am späten Samstagabend durch den Düsseldorfer Hauptbahnhof. Eingesetzte Beamte der Bundespolizei hielten die beiden in der Haupthalle an und überprüften ihre Personalien.