Hauptbahnhof Düsseldorf : Dieb läuft Polizisten in die Arme

Auf dem Bertha-von-Suttner-Platz lief der Flüchtige einer Polizeistreife in die Arme. Foto: Kirsten Bieber

Düsseldorf Ein 50-jähriger Mann hat am Sonntag aus einem Drogeriemarkt am Hauptbahnhof diverse Dinge gestohlen, bei seiner Flucht aus dem Laden eine Mitarbeiterin verletzt - und ist dann direkt einer Polizeistreife in die Arme gelaufen.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Der Mann flüchtete nach seinem Raubzug gegen 16 Uhr über den Bertha-von-Suttner-Platz, wo er einer Streife der Polizei entgegenlief. Die Beamten hielten den Flüchtigen auf und übergaben ihn an die zuständige Bundespolizei.

Die Mitarbeiterin des Drogeriemarktes wollte zuvor die Flucht verhindern. Dabei wurde sie von dem Mann gegen die Ausgangstür gestoßen. Sie zog sich ein Hämatom am rechten Unterarm zu. Einen Arzt wollte sie gegebenenfalls selbstständig aufsuchen.

Die entwendeten Süßigkeiten konnten dem Drogeriemarkt wieder ausgehändigt werden. Gegen den Mann aus Essen wird nun wegen der Körperverletzung und des räuberischen Diebstahls ermittelt.

(csr)