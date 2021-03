Hauptbahnhof Düsseldorf : 18-Jähriger mit gefälschten Dokumenten per Haftbefehl gesucht

18-Jähriger mit gefälschten Dokumenten per Haftbefehl gesucht

Düsseldorf Ein 18-Jähriger hatte mehrere Gründe, vor einer Kontrolle der Bundespolizei im Hauptbahnhof Düsseldorf zu flüchten: Er hatte einen gefälschten Ausweis, eine wohl gefälschte Aufenthaltsgenehmigung und wurde per Haftbefehl gesucht.

Ein junger Mann flüchtete am Dienstag bei einer Kontrolle im Düsseldorfer Hauptbahnhof vor den Beamten der Bundespolizei. Diese stellten den Mann und entdeckten eine Urkundenfälschung, einen unerlaubten Aufenthalt in Deutschland sowie einen Haftbefehl. Der 18-Jährige wurde einem Jugendrichter vorgeführt und musste anschließend in Untersuchungshaft.