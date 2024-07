Taschendiebe in Düsseldorf Zwei Antänzer in der Altstadt festgenommen

Zwei jugendliche Antänzer konnten Beamte der Polizeiinspektion Mitte in der Nacht zu Montag nach einem Taschendiebstahl in der Altstadt festnehmen. Die beiden polizeibekannten Tatverdächtigen (16 und 17 Jahre alt) sollten noch am Dienstag dem Haftrichter vorgeführt werden.