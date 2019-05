Nach Raub in Hellerhof : Halskettenräuber kommt nicht weit

Düsseldorf Ein aufmerksamer Zeuge sorgte dafür, dass ein 25-jähriger Räuber in Untersuchungshaft landete. Ihm war der Täter schon vor dem Überfall auf eine Seniorin aufgefallen.

Er sei am Sonntagabend im Bereich Carl-Maria-Splett- und Bertha-von-Suttner-Straße herumgelaufen, habe sich dabei ständig umgesehen und auch noch telefoniert – das war dem Zeugen verdächtig vorgekommen. Als dann eine 83-jährige Passantin auf der Bildfläche erschien, wurde der Verdacht bestätigt: Blitzschnell stürzte sich der Verdächtige auf die Seniorin, riss ihr die Kette vom Hals und schubste sie beiseite, um in Richtng S-Bahnhof Hellerhof davon zu laufen. Da hatte er die Rechnung allerdings ohne den Zeugen gemacht. Der 46-Jährige nahm die Verfolgung auf, informierte währenddessen die Polizei. Am S-Bahnhof hielt er den Räuber so lange fest, bis die Beamten eintrafen. Weil der 25-Jährige nicht zum ersten Mal mit dem Gesetz in Konflikt geraten ist, schickte ihn ein Untersuchungsrichter umgehend in Haft. Die Seniorin blieb unverletzt.