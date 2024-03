Fotos Grundschüler in Düsseldorf finden Tresor im Gebüsch

Ein Fund von Schülerinnen und Schüler einer Grundschule in Düsseldorf hat Ermittlungen der Kriminalpolizei ausgelöst. Die Jungen und Mädchen hatten in Benrath an der Böschung der Autobahn 59 einen aufgebrochenen Safe entdeckt. Anschließend hatten sie laut Mitteilung den Metallkasten zur Schule geschleppt und die Polizei gerufen.