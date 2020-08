Großeinsatz in Düsseldorf : Mann besetzt Kran auf Baustelle am Hauptbahnhof

Düsseldorf Ein laut Polizei geistig verwirrter Mann ist am Donnerstagmorgen auf einen Kran an einer Baustelle am Düsseldorfer Hauptbahnhof geklettert. Er ist bereits bekannt für Aktionen dieser Art.

Der Man ist am Donnerstag gegen 7.40 Uhr auf den Kran geklettert, wie Polizeisprecher Henrik Welp am Einsatzort sagte. Er sitze in der Kabine des Krans und stelle keinerlei Forderungen.

„Der Mann kommt aus Münster und ist für Aktionen dieser Art bekannt“, sagte Welp. In seiner Heimatstadt sei er schon mehrfach auf Kräne geklettert. „Er versucht einfach, Aufmerksamkeit zu erregen.“

Genau deshalb versuche man, ihm diese Aufmerksamkeit nicht zu schenken. „In der Vergangenheit ist er dann immer wieder von den Kränen heruntergeklettert“, sagte Welp. Daher wollte man sich am Mittag, zumindest optisch, von der Einsatzstelle zurückziehen.

Wegen der Aktion des Mannes musste die Baustelle direkt neben dem Hauptbahnhof stillgelegt werden.

