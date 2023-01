Müll gerät in Brand Großbrand bei Recyclingfirma in Benrath

Düsseldorf · Bei einem Großbrand an der Karl-Hohmann-Straße in Benrath sind in der Silvesternacht 20.000 Kubikmeter gepresster Müll in Brand geraten.

01.01.2023, 10:30 Uhr

Ein Feuerwehrauto im Einsatz (Symbolbild). Foto: dpa/Marcel Kusch

Von Marc Ingel